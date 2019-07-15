В Азербайджане умерла пострадавшая от падения ветви 500-летнего платана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших из-за падения ветви 500-летнего платана на северо-западе Азербайджана умерла от травм, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве.

"Хатира Агамалиева, получившая тяжелые ранения, скончалась в Шекинской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, в результате инцидента женщина получила множественный оскольчатый перелом правой бедренной кости и травматический шок. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Остальные пятеро пострадавших остаются в Шекинской районной центральной больнице и в Клиническом медицинском центре №1 в Баку.

14 июля около полудня в городе Шеки перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двух россиян. После оказания медпомощи 13 пострадавших отпустили домой.

Отмечалось, что ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.