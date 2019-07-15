Поиск

В Азербайджане умерла пострадавшая от падения ветви 500-летнего платана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших из-за падения ветви 500-летнего платана на северо-западе Азербайджана умерла от травм, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве.

"Хатира Агамалиева, получившая тяжелые ранения, скончалась в Шекинской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, в результате инцидента женщина получила множественный оскольчатый перелом правой бедренной кости и травматический шок. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

В миреВласти Азербайджана объяснили причину падения ветви платана на туристовЧитать подробнее

Остальные пятеро пострадавших остаются в Шекинской районной центральной больнице и в Клиническом медицинском центре №1 в Баку.

14 июля около полудня в городе Шеки перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двух россиян. После оказания медпомощи 13 пострадавших отпустили домой.

Отмечалось, что ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.

Азербайджан

Новости по теме

Новости
Война санкций

Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

На Украине заявили о невозможности передать Вышинского в РФ из-за его украинского гражданства

Грузия приостановила экстрадицию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Заседание киевского суда по делу Вышинского отложено до 19 июля

Заседание киевского суда по делу Вышинского отложено до 19 июля
Конфликт в Керченском проливе

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

На Украину с начала года не пустили более 4,6 тыс. россиян

На Украину с начала года не пустили более 4,6 тыс. россиян

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июля

Стала известна дата возобновления полетов Боинг 737 MAX

Стала известна дата возобновления полетов Боинг 737 MAX
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');