Посольство РФ в Баку подтвердило, что двое россиян пострадали при падении ветви платана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По данным посольства РФ в Баку, двое российских граждан пострадали в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе страны.

"Сегодня в результате падения ветви дерева перед Дворцом Шекинских ханов Шеки пострадали 19 человек. По информации Минздрава АР, среди них двое граждан РФ, им оказана медпомощь", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Ситуация с пострадавшими россиянами находится на контроле у посольства.

Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая иностранцев. Ранее о двоих россиянах, получивших травмы, сообщало министерство здравоохранения Азербайджана.

Четверо пострадавших на вертолетах отправлены в Баку.

Ситуация взято под личный контроль главы государства.