Власти Азербайджана объяснили причину падения ветви платана на туристов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер, сообщили "Интерфаксу" в министерстве экологии и природных ресурсов страны.

"Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы в воскресенье сильный ветер привели к тому, что две ветви Ханской чинары отломались и упали на землю", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в настоящее время проводится также лабораторный анализ образцов ветвей, чтобы определить имелись ли другие причины для их падения.

В воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара диаметром 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев. Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило, что среди них были двое россиян. 13 человек получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Четверо пострадавших были отправлены в Баку. Еще двое продолжат лечение в Шекинской городской центральной больнице. Их жизни ничего не угрожает.