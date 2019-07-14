В Азербайджане ветка 500-летнего платана упала на туристов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В субботу перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь пятисотлетнего платана, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

Диаметр ветки - 50 сантиметров. По предварительным данным, пострадали 19 человек, включая иностранцев. Они обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Два человека были госпитализированы, для их лечения были вызваны специалисты из столицы.

На месте происшествия работает полиция. Руководство государственного агентства по туризму выехало в Шеки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.