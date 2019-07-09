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Бывший деловой партнер Трампа даст показания перед комитетом Палаты представителей США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Феликс Сатер, бывший деловой партнер президента США Дональда Трампа, собирается дать показания в частном порядке перед комитетом по разведке Палаты представителей США во вторник, сообщает The Hill.

Адвокат Сатера Роберт Вульф подтвердил изданию, что его клиент планирует дать показания в закрытом режиме.

Комитет по разведке вызвал Сатера на слушания по повестке, так как ранее он не явился на запланированную встречу в июне.

Законодателей интересуют показания бывшего делового партнера Трампа в рамках расследования российского вмешательства в выборы в США и связей президента США с Москвой.

В частности, Сатер, бывший управляющий нью-йоркской фирмы недвижимости Bayrock Group, работал с экс-адвокатом президента Майклом Коэном над планами по строительству Trump Tower в Москве во время кампании 2016 года.

Планы по строительству так и не осуществились, но они привлекли внимание специального прокурора Роберта Мюллера и следователей Конгресса из-за их сроков.

В рамках сделки по сотрудничеству с расследованием Мюллера Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США.

В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

В настоящее время он отбывает трехлетний тюремный срок по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание с целью защиты его бывшего начальника.

Феликс Сатер

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