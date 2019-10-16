Доминикана потеряла $200 млн из-за скандала со смертями туристов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Туриндустрия Доминиканы потеряла $200 млн на фоне сообщений о смерти в стране американских туристов, сообщает портал Dominican Today.

"Турпоток в Доминикану из Северной Америки и Европы сократился на фоне сообщений о смерти туристов. С июня по сентябрь из США приехало на 170 тыс. гостей меньше", - пишет портал. В материале также отмечается, что в среднем каждый турист тратит за отпуск 1,2 тысячи долларов.

Более 10 американских туристов умерли в Доминикане с апреля по июнь 2019 года от внезапных проблем со здоровьем. Вероятной причиной гибели нескольких людей мог стать фальсифицированный алкоголь. Власти Доминиканы утверждают, что туристы умерли от естественных причин. К расследованию серии загадочных смертей подключилось ФБР.

На фоне негативных сообщений в СМИ власти страны в июле 2019 года объявили о введении новых мер безопасности на курортах республики. Меры предусматривают наличие кнопки вызова 911 в каждом номере отеля, расширенную сеть "экстренных" центров помощи туристам, например, на пляже Баваро в Пунта-Кане. Кроме того, будет тщательно проверяться еда и напитки в отелях, а также квалификация и наличие лицензии у медперсонала.