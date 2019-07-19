Поиск

Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен до 15 августа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара в пятницу по решению Верховного суда этой заморской территории продлили срок задержания танкера Grace 1 до 15 августа, сообщает гибралтарский интернет-портал Gibraltar Chronicle.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, 4 июля задержали танкер Grace 1. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Четыре человека из команды танкера были задержаны. Позднее стало известно, что они были отпущены под залог.

В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.

Гибралтар Иран Grace 1

Новости по теме

Новости

Суд Нидерландов признал 10%-ную ответственность Гааги за гибель 350 мусульман в Сребренице

Суд Нидерландов признал 10%-ную ответственность Гааги за гибель 350 мусульман в Сребренице

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон

Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон

Литва подтвердила задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

Стала известна причина поджога студии аниме в Киото

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');