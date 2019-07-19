Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен до 15 августа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара в пятницу по решению Верховного суда этой заморской территории продлили срок задержания танкера Grace 1 до 15 августа, сообщает гибралтарский интернет-портал Gibraltar Chronicle.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, 4 июля задержали танкер Grace 1. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Четыре человека из команды танкера были задержаны. Позднее стало известно, что они были отпущены под залог.

В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.