В Тегеране пригрозили Лондону ответом на задержание танкера в Гибралтаре

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Великобритания обязана немедленно отпустить задержанный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью или быть готовой к ответной реакции Ирана.

"Я предполагаю, что Великобритания и многие другие европейцы хорошо осведомлены о возможностях Иранской Республики и об ее силе, и ей (Великобритании - ИФ) следует как можно быстрее отпустить захваченный танкер", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Это будет для их (Великобритании - ИФ) же блага, а в противном случае им следует ждать последствий за этот незаконный шаг и нарушение международных соглашений", - отметил он.

По его словам, европейцы демонстрируют двойные стандарты, когда задерживают иранский танкер в международных водах, хотя в то же время они, по словам Раиси, игнорировали контрабанду нефти боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) с захваченных территорий Ирака и Сирии.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Как сообщалось, власти Гибралтара задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.