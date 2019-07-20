На Украине завели девять уголовных дел о нарушениях в "день тишины"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В "день тишины" накануне выборов в Верховную раду Украины в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств.

"Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов, и подкупом избирателей - пять фактов", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в субботу во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

Ранее в субботу киевская полиция сообщила, что за время предвыборной кампании были зарегистрированы 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.