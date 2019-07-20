В Киеве зарегистрировали более 600 нарушений перед выборами в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киевская полиция во время предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Верховную раду зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства, расследуется 38 уголовных дел, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Больше всего правонарушений в украинской столице было связано с незаконной агитацией - 354 случая. Также заявляется о возможном подкупе избирателей - 51 случай, хулиганстве - 41 случай, конфликтах - 40 случаев, препятствовании избирательному праву - 16 случаев и повреждении имущества - девять случаев.

По фактам нарушений ведется расследование 38 уголовных дел, из которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

По данным киевской полиции, в ходе предвыборной кампании было составлено 79 административных протоколов о нарушении порядка размещения агитационных материалов или размещении их в запрещенных законом местах; 52 протокола - по факту изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; три протокола - по факту нарушения порядка ведения предвыборной агитации.

В полиции напомнили, что сотрудники ведомства в связи с выборами переведены на усиленный режим несения службы.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.