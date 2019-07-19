Партия Зеленского организует параллельный подсчет голосов на выборах в Раду

В партии опасаются, что у нее могут украсть голоса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Партия "Слуга народа", созданная нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, проведет параллельный подсчет голосов на выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом через пресс-службу заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

На выборах будут работать больше 50 тысяч членов участковых избиркомов и наблюдателей от партии.

Корниенко напомнил, что соцопросы говорят о поддержке "Слуги народа" каждым вторым избирателем. Он предупредил, что это не нравится "старым политикам", и они будут пытаться "украсть" у партии голоса.

Последний опрос, опубликованный 18 июля, показал, что за "Слугу народа" готовы проголосовать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями и 38,2% всех опрошенных. Опрос проводила группа "Рейтинг" 13-17 июля. За президентской партией следуют блок "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5% определишься и 7,9% всех опрошенных), партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" (7,7% и 5,7% соответственно), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9% и 5,1%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,9% и 4,6%).

Главный редактор онлайн-платформы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко недавно связал популярность "Слуги народа" с удачной работой партии в инстаграме.