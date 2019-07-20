Противники пропаганды гомосексуализма в Грузии начали угощать своих сторонников

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Возле строящегося храма Иверской Богоматери в Зугдиди (административный центр в Западной Грузии) противники ЛГБТ-сообщества в субботу начали сбор подписей за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

Как сообщают грузинские СМИ, параллельно с акцией, у храма было организовано большое застолье. Угощали всех, кто поставил подписи под петицией.

Процессом руководили представители движения "За единую и нравственную Грузию" во главе с лидером этой организации Гурамом Палавандишвили, к которым присоединился активный защитник традиционных ценностей, бизнесмен Леван Васадзе.

По информации СМИ петиция состоит из двух пунктов. В первом говорится о необходимости изменения антидискриминационного закона, который запрещает все формы дискриминации людей, в том числе, по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В частности, в ней содержится требование изъять из закона термины "гендерная идентичность" и "сексуальная ориентация". Второй пункт касается необходимости принятия законодательного запрета пропаганды гомосексуализма.

Ранее лидеры движения "За единую и нравственную Грузию" не раз заявляли, что их задача довести до властей требование об отмене парламентом страны антидискриминационного закона, позволявшего представителям ЛГБТ-сообщества "пропагандировать свои взгляды и образ жизни в обществе". Их требование активно поддерживает Грузинская православная церковь.