В ЛНР сообщили об обстреле с украинской стороны посёлка в Донбассе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли район населённого пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в субботу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 20:25 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое", - сказал Осадчий журналистам.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии.

Начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР призвал международные организации "оказать давление на украинские вооружённые формирования" с целью сохранения достигнутого перемирия на линии соприкосновения в Донбассе.