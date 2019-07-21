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Французский изобретатель попробует перелететь через Ла-Манш на реактивной платформе

Французский изобретатель попробует перелететь через Ла-Манш на реактивной платформе
Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата во время демонстрационного полета в Париже 14 июля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Французский спортсмен Фрэнки Запата в четверг попробует пересечь Ла-Манш на реактивной платформе "флайборд" собственного изобретения, пишет издание The Guardian в воскресенье.

Так изобретатель решил отметить сотую годовщину первого перелета через Ла-Манш, совершенного авиатором Луи Блерио 25 июля 1909 года.

Планируется, что перелет на реактивной платформе займет 20 минут. Стартовая точка расположена недалеко от французского Кале, а финишная - неподалеку от британского Дувра. Таким образом, полет пройдет в районе пролива Па-де-Кале. На полпути к месту назначения Запата должен будет дозаправиться. Ожидается, что платформа будет достигать скорости 140 км/ч.

14 июля Запата совершил демонстрационный полет на платформе во время парада в честь Дня взятия Бастилии.

"Я использовал 3% возможностей аппарата (на параде) и мне понадобится 99% для пересечения Ла-Манша. Это будет совсем не просто. Я думаю, мои шансы на успех составляют 30%", - заявил Запата.

Франция Ла-Манш Фрэнки Запата

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