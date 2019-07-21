Французский изобретатель попробует перелететь через Ла-Манш на реактивной платформе
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Французский спортсмен Фрэнки Запата в четверг попробует пересечь Ла-Манш на реактивной платформе "флайборд" собственного изобретения, пишет издание The Guardian в воскресенье.
Так изобретатель решил отметить сотую годовщину первого перелета через Ла-Манш, совершенного авиатором Луи Блерио 25 июля 1909 года.
Планируется, что перелет на реактивной платформе займет 20 минут. Стартовая точка расположена недалеко от французского Кале, а финишная - неподалеку от британского Дувра. Таким образом, полет пройдет в районе пролива Па-де-Кале. На полпути к месту назначения Запата должен будет дозаправиться. Ожидается, что платформа будет достигать скорости 140 км/ч.
French Ironman jetpack showcased during Bastille day parade. #Flyboard #FrenchNationalDay #innovation #FrenchTech #Zapata #mobility #14Juillet pic.twitter.com/nn3w3bKx6s— Frédéric KLEIN (@fklein82) July 14, 2019
14 июля Запата совершил демонстрационный полет на платформе во время парада в честь Дня взятия Бастилии.
"Я использовал 3% возможностей аппарата (на параде) и мне понадобится 99% для пересечения Ла-Манша. Это будет совсем не просто. Я думаю, мои шансы на успех составляют 30%", - заявил Запата.