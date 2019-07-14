Париж встретил День взятия Бастилии парадом

Военный парад в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На Елисейских полях в Париже в воскресенье проходит парад, посвященный национальному празднику - Дню взятия Бастилии, сообщают французские СМИ.

Для президента Франции Эммануэля Макрона этот парад стал уже третьим после его избрания в 2017 году. На него глава государства прибыл в 10:00 по парижскому времени (11:00 по Москве) на открытом военном автомобиле, а затем присоединился к высокопоставленным гостям на трибунах на площади Согласия.

Помимо Макрона на трибунах присутствуют канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте. Также приглашение получили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Среди людей, собравшихся посмотреть парад, присутствовали и "желтые жилеты", на протяжении долгого времени проводящие акции протеста во Франции. Активисты, державшие в руках желтые воздушные шарики, освистали Макрона, сообщает газета Le Monde.

President #Macron passing us and the crowd isn"t happy here at Bastille Day Parade @Clinnick1 pic.twitter.com/pFNXWRL7rT — Krystal Clinnick (@KrystalClinnick) 14 июля 2019 г.

В параде принимают участие более 4 тыс. военных, порядка 200 единиц техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

Над Елисейскими полями уже пролетели военные вертолеты. Ранее по улице прошли сухопутные войска. Перед этим над Елисейскими полями пролетела пилотажная группа "Патруль де Франс", прочертившая в небе флаг Франции.

DIAPORAMA - #14juillet : l'engin, véritable machine volante autonome alimentée en kérosène, est doté de cinq mini turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h https://t.co/c9ktFa3gsv — RTL France (@RTLFrance) 14 июля 2019 г.

Одним из наиболее запоминающихся событий парада стал полет французского спортсмена Фрэнки Запата на реактивной платформе собственного изобретения "флайборд". Платформа, снабженная пятью турбореакивными двигателями, подняла изобретателя на несколько десятков метров над Елисейскими полями. Запата во время полета держал в руках винтовку. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях, сообщает телеканал BFM TV.