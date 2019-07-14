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Париж встретил День взятия Бастилии парадом

Париж встретил День взятия Бастилии парадом
Военный парад в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На Елисейских полях в Париже в воскресенье проходит парад, посвященный национальному празднику - Дню взятия Бастилии, сообщают французские СМИ.

Для президента Франции Эммануэля Макрона этот парад стал уже третьим после его избрания в 2017 году. На него глава государства прибыл в 10:00 по парижскому времени (11:00 по Москве) на открытом военном автомобиле, а затем присоединился к высокопоставленным гостям на трибунах на площади Согласия.

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Помимо Макрона на трибунах присутствуют канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте. Также приглашение получили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Среди людей, собравшихся посмотреть парад, присутствовали и "желтые жилеты", на протяжении долгого времени проводящие акции протеста во Франции. Активисты, державшие в руках желтые воздушные шарики, освистали Макрона, сообщает газета Le Monde.

В параде принимают участие более 4 тыс. военных, порядка 200 единиц техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

Над Елисейскими полями уже пролетели военные вертолеты. Ранее по улице прошли сухопутные войска. Перед этим над Елисейскими полями пролетела пилотажная группа "Патруль де Франс", прочертившая в небе флаг Франции.

Одним из наиболее запоминающихся событий парада стал полет французского спортсмена Фрэнки Запата на реактивной платформе собственного изобретения "флайборд". Платформа, снабженная пятью турбореакивными двигателями, подняла изобретателя на несколько десятков метров над Елисейскими полями. Запата во время полета держал в руках винтовку. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях, сообщает телеканал BFM TV.

14 июля во Франции отмечается национальный праздник, который связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.

Франция Париж День взятия Бастилии Эммануэль Макрон

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