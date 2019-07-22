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ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру

Более 40% набрала партия действующего президента страны

ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру
Президент Украины Владимир Зеленский (справа в центре) у экрана с результатами экзитполов в штабе своей партии "Слуга народа" после парламентских выборов
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Верховную раду, согласно результатам обработки 33,79% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,15% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, ВО "Батькивщина" - 8,17%, "Голос" - 6,41%, сообщил ЦИК Украины.

Согласно данным ЦИК, пока не преодолевают 5% барьер в парламент Радикальная партия - 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,22%, и ВО "Свобода" - 2,34%.

Партия Шария - 2,23% голосов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" - 0,71%, Партия зеленых - 0,67%, Рух новых сил Саакашвили - 0,47%, Аграрная партия - 0,46%, Сила людей - 0,19%, Сила права - 0,14%, Социальная справедливость - 0,12%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" - 0,05%, "Объединение "Факел" - 0,05%.

Украина Верховная рада

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