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Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов в КНДР

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал свой голос на общенациональных выборах депутатов Народных собраний, состоявшихся в минувшие выходные в КНДР, сообщило ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил избирательный участок 94 округа № 201 в провинции Южный Хамгён в воскресенье.

"Верховный лидер партии, государства и вооруженных сил Ким Чен Ын получил бюллетени от председателя окружного комитета и проголосовал за Чжу Сон Хо и Чен Сон Сика, которые являются кандидатами в депутаты", - уточняется в статье.

Он также встретился с кандидатами и призвал их стать "верными слугами народа, выполняя свои обязанности, оправдать ожидания людей".

Заметку иллюстрирует фотография северокорейского лидера, опускающего бюллетень в урну для голосования.

Отмечается, что Ким Чен Ына сопровождали высокопоставленные чиновники КНДР.

Выборы в местные органы управления прошли в Северной Корее 21 июля. По данным Центризбиркома, в этом году в голосовании приняли участие 99,98 % избирателей.

Предыдущие такие выборы проходили в 2015 году. Тогда на четырехлетний срок было избрано 28 тыс. 452 депутата.

Народные собрания заседают в КНДР один или два раза в год для утверждения бюджета и решения региональных вопросов. Они также выбирают глав каждой провинции, города и округа.

КНДР Ким Чен Ын

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