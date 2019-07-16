ЕС продлил свои санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил в понедельник вечером, что провел ежегодный анализ собственных ограничительных мер, применяемых к физическим и юридическим лицам КНДР.

"Он (совет) подтвердил действующие санкции, которые заключаются в запрете находиться на территории ЕС и в замораживании авуаров в отношении лиц и организаций, включенных в список", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что эти лица и организации, входят в санкционный список, так как им вменяется содействие программам КНДР, имеющим цели, связанные с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием массового уничтожения, или потому что они обходят санкции.

Общее число физических лиц, которых ЕС внес в свой автономный список, достигает 57. Кроме того, Евросоюз заморозил авуары 9 организаций в рамках своего собственного санкционного режима.

ЕС также транспонировал все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые налагают санкции на 80 физических и 75 юридических лиц, входящих в настоящее время в санкционный список ООН.

В коммюнике отмечается, что решение принято Советом по иностранным делам по итогу ежегодного пересмотра санкций. Соответствующие юридические акты будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 16 июля.