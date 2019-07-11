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Байден пообещал продлить СНВ-III в случае победы на президентских выборах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае избрания главой государства намерен продлить действие Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Я буду добиваться продления договора СНВ-III - краеугольного камня стратегической стабильности в отношениях США и России, а также намерен использовать его в качестве основы для новых договоров в сфере контроля над вооружениями", - сказал он в четверг в Нью-Йорке в предвыборной речи, посвященной внешней политике.

Он также заявил, что если Иран вернется к соблюдению соглашения по иранской ядерной программе, то США, под его руководством, вернутся в это соглашение и будут искать более эффективные способы сдерживать дестабилизирующую активность Ирана.

Байден подчеркнул, что США также необходимо, в сотрудничестве с другими странами, включая Китай, добиваться "общей цели" - денуклеаризации КНДР.

Кроме этого, Байден заявил, что политика США при администрации президента Дональда Трампа привела к росту угрозы распространения ядерного оружия в мире и даже к росту угрозы его применения.

Согласно данным опросов, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии. Его ближайшим соперником является сенатор Берни Сандерс.

Трудности подсчета

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Однако в МИД РФ, комментируя публикацию Госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

В интервью "Интерфаксу" в конце прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве считают нарушением ДСНВ примененную США процедуру переоборудования части носителей, и продлению Договора должно предшествовать урегулирование данной проблемы.

При этом из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ. Однако американская сторона медлит с ответом, а помощник президента США Тим Моррисон в конце мая заявил, что Дональд Трамп, скорее всего, определится с судьбой соглашения только в 2020 году.

Между тем, ранее Рябков заявлял о том, что решать вопрос о продлении действия ДСНВ следует в этом году, до начала предвыборной гонки в США.

12 июня в Праге состоялись консультации Рябкова с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Центральной их темой стала судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По итогам встречи Рябков заявил "Интерфаксу", что у российской стороны по-прежнему нет представления о том, какой курс взят Вашингтоном в вопросе продления Договора.

США Джо Байден

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