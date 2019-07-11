Поправки в конституцию КНДР расширили полномочия Ким Чен Ына

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В соответствии с поправками в конституцию КНДР ее лидер Ким Чен Ын получил новое полномочие - представлять страну на международной арене, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на один из северокорейских сайтов, опубликовавших обновленный текст основного закона.

До сих пор обязанность представлять страну формально лежала на председателе президиума Верховного народного собрания - Чхве Рён Хэ.

Bloomberg отмечает, что поправка упростит ведение переговоров между лидером КНДР и главами других государств.

В то же время, как отмечает агентство "Ренхап", это изменение конституции лишь подтвердило полномочия, которые фактически и так были у Ким Чен Ына, дав новое юридическое обоснование его статусу "верховного лидера".

Действующая конституция КНДР была принята пятым созывом Верховного народного собрания КНДР в 1972 году. Изменения в конституцию ранее вносились в 1992, 1998, 2009 и 2013 годах.