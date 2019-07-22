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Кандидатам от "Слуги народа" спрогнозировали победу в 115-120 округах

Партия Зеленского может сформировать однопартийное большинство в Раде

Кандидатам от "Слуги народа" спрогнозировали победу в 115-120 округах
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) в штабе своей партии "Слуга народа"
Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" на 9:00 22 июля могут победить в 115-120 мажоритарных округах. Если партия получит по одномандатным спискам 121 место, в ее фракции будет больше 225 депутатов и она сможет сформировать однопартийное большинство, не вступая в коалиции.

Представители партии лидируют или претендуют на победу во всех областях, кроме Донецкой, где больше всего голосов набирают выдвиженцы "Оппозционного блока" и Оппозиционной платформы - За жизнь!" В частности, в Киеве кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех округах.

По результатам обработки 43,36% протоколов, "Слуга народа" набирает 42,31% голосов избирателей, блок "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,79%, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,08%, "Евросолидарность" Петра Порошенко - 8,7%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6,39%.

По данным Центризбиркома Украины, явка составила 49,84%.

Украина Верховная рада Слуга народа Батькивщина Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук

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