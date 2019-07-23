Поиск

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Токио выразил протест Москве и Сеулу в связи с инцидентом с участием российского самолета над Японским морем, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

В миреЮжная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространстваЮжная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространстваЧитать подробнее

Утром во вторник южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные попросили самолет покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.

Инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся А-50.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически (Москва эту зону не признает).

В Минобороны РФ сообщения Сеула о нарушении воздушного пространства и предупредительных выстрелах опровергли. Там заявили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры.

Япония Южная Корея

Новости по теме

Новости

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Сеул выразил Москве протест из-за нарушения своего воздушного пространства

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июля

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга

Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга

Что произошло за день: понедельник, 22 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

На Украине обработали 75% протоколов на выборах в Раду

БДИПЧ ОБСЕ заявило, что избирательная кампания в Раду финансировалась под влиянием олигархов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');