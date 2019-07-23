Российских дипломатов вызвали в МИД Южной Кореи из-за инцидента над Японским морем

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Южной Кореи вызвали дипломатов из России и Китая, чтобы выразить протест в связи с инцидентами с самолетами этих стран, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

В южнокорейский МИД вызваны российский советник-посланник Максим Волков и посол Китая в Сеуле.

Утром во вторник южнокорейские военные заявили, что российский самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе группы островов Лианкур. Япония, которая считает эту территорию своей, также выразила протест в связи с инцидентом Москве и Сеулу.

Кроме того, по сообщению южнокорейских СМИ, в тот же день в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в районе островов Лианкур попали два китайских стратегических бомбардировщика H-6.