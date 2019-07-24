Министр финансов Великобритании подал в отставку из-за Бориса Джонсона

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил в среду, что покидает свой пост.

"Я только что передал прошение об отставке Терезе Мэй. Было честью работать у нее министром финансов в течение трех лет", - написал он в твиттере.

I have just handed in my resignation to @theresa_may. It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj — Philip Hammond (@PhilipHammondUK) July 24, 2019

Это - ожидаемая отставка: позже в среду Тереза Мэй уйдет с поста главы правительства. Хаммонд предупреждал, что не будет работать с ее преемником Борисом Джонсоном.