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Замглавы МИД не смог подтвердить участие российских наблюдателей в учениях в Венесуэле

Ранее Сергей Рябков говорил, что на учениях будет использовано российское оружие

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не получал информацию об участии российских наблюдателей в военных учениях в Венесуэле.

24 июля должны стартовать масштабные военные учения, на которых проверят готовность армии отражать нападение извне, в том числе оборонять границы. Об их проведении президент Николас Мадуро объявил 5 июля.

Ранее Рябков отмечал, что венесуэльская армия вооружения в основном российским оружием и военной техникой, поэтому все это будет задействовано в учениях.

В Венсуэле на фоне затяжного экономического кризиса продолжается противостояние правительства Мадуро и оппозиционной ему Национальной ассамблеи, спикер которой в январе объявил себя временным президентом. Москва поддерживает Мадуро, США, Евросоюз и многие страны Латинской Америки признали легитимность действий Хуакна Гуайдо.

В западных СМИ периодически появлялись сообщения об отправке российских военных в Венесуэлу. В Москве чиновники и дипломаты не раз объясняли, что в Венесуэле находится небольшое постоянное представительство специалистов "Ростеха", которые обслуживают ранее поставленную венесуэльцам технику российского производства. Эти специалисты ротируются, их периодически вывозят в Россию и перебрасывают в Каракас новых.

Венесуэла Сергей Рябков МИД Ростех

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