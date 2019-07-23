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Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

По данным издания, отключения начались в понедельник около 16:40 по местному времени (в ночь на вторник по московскому времени - ИФ). Из-за отсутствия электроэнергии не работают три из четырех линий столичного метрополитена.

Как отмечает El Nacional, этот блэкаут в Венесуэле стал уже пятым с начала года.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил в твиттере, что причиной отключений являются "электромагнитные атаки" на гидроэлетростанцию в Сьюдад-Гуаяна, дающую более половины электроэнергии в стране.

Ответственность за предыдущие отключения электроэнергии власти Венесуэлы возложили на Соединенные Штаты.

Венесуэла

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