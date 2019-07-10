Болтон обвинил власти Венесуэлы в массовых расправах с политическими противниками

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился с призывом к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу защищать основной закон страны и права венесуэльцев.

"Конституция Венесуэлы не содержит призывов убивать более 9 тыс. венесуэльцев в связи с тем, что они выражали несогласие (с политикой президента страны - ИФ) Николаса Мадуро", - написал Болтон в среду в твиттере.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором в частности говорится о том, что в результате операций служб безопасности за 2018 год в Венесуэле были убиты 5287 человек, а за первые пять месяцев 2019 года - 1569 человек.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого массовыми выступлениями оппозиции.