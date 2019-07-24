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Джонсон сделал свои первые назначения на посту премьера Великобритании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в среду назначен на пост главы министерства финансов в правительстве нового британского премьера Бориса Джонсона, сообщает Sky News.

Это стало первым назначением в кабинете Джонсона.

Чуть позже было объявлено о том, что Доминик Рааб стал новым главой британского МИД. Ранее Рааб в ранге министра отвечал за выход Великобритании из ЕС.

Министром обороны Великобритании стал Бен Уоллес; раньше он был замглавы МВД по вопросам безопасности.

Между тем, после назначения Джонсона ушли в отставку сразу несколько британских министров - глава МИД Джереми Хант, глава Минторга Лиам Фокс и министр экономики Грег Кларк.

Также об отставке заявила министр обороны Великобритании Пении Мордонт, глава канцелярии Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр по международному развитию Рори Стюарт и министр финансов Филип Хамонд.

Борис Джонсон Великобритания

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