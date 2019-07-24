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Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России на сумму до 600 тысяч евро, чтобы в условиях введенного властями РФ запрета на прямое авиасообщение между двумя странами обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях.

Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном сайте грузинского правительства.

Деньги выделят на стимулировании авиаперевозок из любых городов России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.

Пока полеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван осуществляет только грузинская авиакомпания Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении. О готовности выполнять транзитные рейсы между Москвой и Тбилиси через Стамбул заявляла также турецкая AtlasGlobal. С середины июля она начала выполнять регулярных рейсы по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией действует с 8 июля.

Грузия

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