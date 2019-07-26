Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Батуми, Грузия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Чаще всего во время поездок за границу российские дети болеют в Болгарии, а Грузия оказалась одной из самых безопасных стран для детского отдыха, показало исследование СК "АльфаСтрахование".

В компании сделали такие выводы, проанализировав обращения родителей застрахованных детей за медицинской помощью в 2017 - 2018 годах.

На первом месте в антирейтинге оказалась Болгария, на нее приходилась практически треть (30%) всех обращений; чаще всего там болели дети от 8 до 17 лет. На втором месте Турция (10%), там помощь чаще всего требовалась малышам до трех лет. Замыкает тройку Испания (9,7%), где болели дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Далее в антирейтинге идет Кипр (6%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-пять Таиланд (5,7%), где болели малыши до трех лет.

Реже всего дети болели в Грузии и Индонезии (по 2%), Израиле (1,6%), Австрии (1,5%) и Франции (1,2%).