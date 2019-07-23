Число путешественников из России в Грузии сократилось на 21%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - За вторую неделю июля - после того, как было приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией, - количество российских путешественников в этой стране сократилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит TBC Research - компания экономических исследований, "дочка", крупнейшего в Грузии коммерческого ТВС банка.

С 8 до 15 июля число россиян, прилетевших в Грузию на самолетах, сократилось на 78,6%, прибывших на сухопутном транспорте - на 1,7%.

В TBC Research отмечают, что, поскольку авиапутешественники, как правило, тратят в поездках больше денег, доходы страны от российских туристов в следующие 12 месяцев сократятся примерно на 50%.

В то же время авторы исследования отмечают, что, несмотря на запрет прямых полетов, часть пассажиров находят альтернативные воздушные пути, чтобы приехать из России в Грузию.

С 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между странами. Туроператорам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в Грузию.