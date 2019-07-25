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Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ

Он считает, что нельзя прикладывать одни лекала к странам с разными формами демократии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом. Он заявил это на закрытии весенней сессии палаты.

"Берут по лекалам, которые может быть даже соответствуют каким-то прогрессивным странам, оценивают другие государства. Это не допустимо, коллеги", - отметил спикер. Он объяснил, что в ассамблею входят страны, разные по культуре, традициям, истории и формам демократии, при этом они вошли в ПАСЕ на принципах равенства.

По его оценке, в работе ПАСЕ остается "очень много политики", и это является рудиментом холодной войны.

Володин выразил пожелание, чтобы такие подходы ушли из практики организации, и все ее участники могли работать, "понимая, что ее цель - это построение эффективной модели коммуникации, в основе которой лежат понятные принципы: отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств и желание, чтобы в большом европейском доме был мир, было благосостояние, и эту цель достигали все парламентские делегации, участвующие в ее работе".

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как в 2014 году была лишена части своих полномочий из-за событий в Донбассе и присоединения Крыма. 26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

ПАСЕ Вячеслав Володин

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