Лишенный неприкосновенности экс-президент Киргизии вылетел в Москву

Алмазбек Атамбаев обещал вернуться на родину на следующий же день

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лишенный неприкосновенности и статуса экс-президента Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской военной базы Кант на частном самолете. Его вылет состоялся в 10:48 по московскому времени (13:48 по местному), сообщает корреспондент "Интерфакса".

Атамбаев ранее объявил, что собирается посетить Москву по приглашению друзей и вернуться вечером 25 июля. С кем он планирует встретиться, он не уточнил, пообещав рассказать все позже. Он выразил надежду, что по дороге его не задержат: "Я знаю, что человек, который меня приглашает, он постарается все нормально сделать, конечно нужно надеется на себя, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему".

За Атамбаевым из России прислали спецборт авиакомпании RusJet - RRJ-95B, написала в соцсети представитель основанной им Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

Перед вылетом бывшего президента провожали около 300 сторонников. На аэродром пропустили только его машину. В поездке Атамбаева сопровождают три депутата парламента от Социал-демократической партии и два члена партийного политсовета.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. Двое его предшественников - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и заочно осуждены. В мае 2018 года депутаты парламента страны предложили изменить законодательство так, чтобы бывших президентов можно было привлекать к уголовной ответственности. Они, в частности, отметили, что Атамбаев несет ответственность за заключение в 2013 году невыгодного для Киргизии многомиллионного соглашения на модернизацию ТЭЦ Бишкека с китайской компанией TBEA на кредитные средства ЭксимБанка Китая. Депутаты заявили о коррупции при заключении соглашения и рекомендовали Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям лиц, причастных к подготовке документов.

Летом 2019 года Генпрокуратура страны начала в отношении экс-президента расследование на предмет незаконного обогащения, захвата земли, причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции, в том числе в связи с эпизодом с ТЭЦ. 27 июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.