Арестованного в США финансиста Эпштейна нашли в полубессознательном состоянии

У него на шее обнаружили отметины, пока неясно, это результат нападения или попытка суицида

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого в начале июля арестовали по подозрению в продаже людей в сексуальное рабство, нашли в тюрьме в полубессознательном состоянии и с травмами на шее. Об этом сообщили NBC News и CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников NBC, миллиардера обнаружили лежащим в позе эмбриона. На шее у него появились отметины. Одни источники говорят, что Эпштейн мог пытаться совершить самоубийство, другие - что его травмы оказались несерьезными и это могла быть инсценировка ради перевода в другую тюрьму. Еще один источник сказал, что не исключается версия, что на Эпштейна напали, и в связи с этим был допрошен один заключенный - бывший сотрудник полиции, арестованный в конце 2016 года по обвинению в убийствах.

Адвокаты этого второго заключенного заявили, что он Эпштейна не трогал и что они видели финансиста в среду и тот тот был в порядке.

66-летнего Эпштейна, основателя инвесткомпании J. Epstein & Co., задержали 6 июля в Нью-Йорке и арестовали по подозрению в продаже людей в сексуальное рабство. Десять лет назад от уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию, тогда он признал вину в суде.

Сейчас ему предъявили новые обвинения в сговоре по продаже людей в сексуальное рабство, ему грозит до 45 лет лишения свободы. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год финансист платил девочкам, некоторым из которых было по 14 лет, за секс с ним и за то, чтобы они приводили к нему домой подружек. В суде он вину не признал.

После ареста Эпштейна ушел в отставку министр труда США Алекс Акоста. В 2008 году он был генпрокурором Флориды в 2008 году и курировал прошлое дело Эпштейна.