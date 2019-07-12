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Министр труда США ушел в отставку из-за секс-скандала финансиста Эпштейна

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр труда США Алекс Акоста ушел в отставку на фоне скандала вокруг предпринимателя-финансиста Джеффри Эпштейна.

Как напоминает "Би-би-си", Акоста был генпрокурором Флориды в 2008 году и курировал дело Эпштейна, обвинявшегося в склонении несовершеннолетних к проституции. Тогда он получил всего 13 месяцев тюрьмы, значительную часть этого времени он провел в собственном офисе, получив разрешение выходить на работу во время заключения.

Акоста подвергся жесткой критике за то, что с Эпштейном было заключено внесудебное соглашение,. Как посчитали многие в США, слишком мягкое. По этой статье ему грозил пожизненный срок.

Сейчас в отношении финансиста ведется новое расследование, ему вменяют торговлю людьми. Следователи подозревают, что он руководил целой сетью проституции, вовлекая в нее несовершеннолетних девочек.

США Алекс Акоста Джеффри Эпштейн

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