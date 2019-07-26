Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских "Искандеров"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов привел обновленные сведения, основанные на совместном анализе южнокорейской и американской разведки, согласно которым в четверг Северная Корея выпустила две ракеты, каждая из которых пролетела около 600 км.

Южнокорейское военное командование сообщило 25 июля, что с восточного побережья КНДР были запущены две ракеты малой дальности. Тогда предполагалось, что одна ракета пролетела 430 км, а вторая - 690 км.

В КНДР назвали пуск ракет был предупреждением, адресованным "воинственным элементам" в Южной Корее. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна "вынуждена непрерывно разрабатывать" новые системы вооружений из-за "потенциальных и прямых угроз" со стороны Южной Кореи.

В Вашингтоне запуск ракет назвали элементом переговорной тактики Северной Кореи, отметив, что по-прежнему намерены вести с КНДР переговоры по денуклеаризации.