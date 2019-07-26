Трамп не исключил изменения его "хороших отношений" с Ким Чен Ыном

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Вашингтона с Пхеньяном все хорошо, поскольку КНДР не проводила ядерные испытания, об этом он заявил в интервью Fox News.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Пхеньян испытывал только ракеты малой дальности, и добавил, что такие испытания "проводят многие".

При этом Трамп предостерег Северную Корею от дальнейших провокаций. "Я думаю, что с Северной Кореей у нас все очень хорошо. Но это не значит, что так будет продолжаться", - сказал он.

В четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". В Южной Корее заявили, что запущенные КНДР ракеты по техническим характеристикам похожи на российскую ракету 9К720 "Искандер".

В последний раз Северная Корея проводила подобные запуски в начале мая. Тогда Трамп также заявил, что ракетные пуски КНДР не вызвали у него беспокойства.