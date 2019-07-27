Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Обыски в домах и офисах московской оппозиции, падение акций "Яндекса" и обрушение в южнокорейском клубе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Обыски прошли в штабах и квартирах оппозиционных политиков Москвы. Это произошло накануне их встречи с избирателями рядом со зданием городской мэрии. На утро субботы муниципального депутата Илью Яшина отвезли в подмосковный Троицк.

– Акции "Яндекса" упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах. Иностранцы не смогут владеть информационно значимыми интернет-сервисами. "Яндекс" предложил депутатам обсудить законопроект.

– Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе. Среди пострадавших есть участники чемпионата мира по водным видам спорта. Женская сборная США по водному поло праздновала в клубе победу.

– Трамп не винит Турцию за покупку С-400. Ожидается, что США введут санкции за отказ подчиниться требованиям. Турция требует вернуть ее в программу производства самолетов F-35.

Новости

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Трамп увидел надежды Ирана и Китая на победу Байдена в выборах

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Страховщики назвали Грузию одной из самых безопасных стран для детского отдыха

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

Наводнение в Иркутской области запомнилось россиянам больше остальных событий июля

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В Бельгии зафиксировали температурный рекорд - 41,8 градуса

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');