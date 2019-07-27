Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Обыски в домах и офисах московской оппозиции, падение акций "Яндекса" и обрушение в южнокорейском клубе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Обыски прошли в штабах и квартирах оппозиционных политиков Москвы. Это произошло накануне их встречи с избирателями рядом со зданием городской мэрии. На утро субботы муниципального депутата Илью Яшина отвезли в подмосковный Троицк.

– Акции "Яндекса" упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах. Иностранцы не смогут владеть информационно значимыми интернет-сервисами. "Яндекс" предложил депутатам обсудить законопроект.

– Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе. Среди пострадавших есть участники чемпионата мира по водным видам спорта. Женская сборная США по водному поло праздновала в клубе победу.

– Трамп не винит Турцию за покупку С-400. Ожидается, что США введут санкции за отказ подчиниться требованиям. Турция требует вернуть ее в программу производства самолетов F-35.