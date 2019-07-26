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Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Ожидается, что США введут санкции за отказ подчиниться своим требованиям

Трамп не винит Турцию за покупку С-400
Погрузка комплексов С-400 для отправки в Турцию (архив)
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит турецкое руководство в покупке у России ЗРС С-400.

По сообщению американских СМИ, Трамп сказал: "Я не виню Турцию". При этом, как отмечается в сообщениях, президент не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Ранее Трамп уже объяснял, что по его мнению, Турция, начавшая в июле получать из РФ С-400, купила их, так как США не согласились в свое время продать ей системы Patriot.

В ответ на поставку С-400 администрация США приостановила участие Турции в программе по строительству и покупке самолетов F-35. Кроме того, США грозили ввести экономические санкции против Анкары, но пока что этого не сделали.

Турция США Дональд Трамп С-400

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