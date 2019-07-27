Акции "Яндекса" упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Иностранцы не смогут владеть информационно значимыми интернет-сервисами
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
На открытии биржи акции "Яндекса" торговались за $40,3, при закрытии цена составила $37,5.
В "Яндексе" уже раскритиковали законопроект. Руководители компании считают, что его нельзя принимать в нынешнем виде и предложили поучаствовать в его обсуждении. "Яндекс" считает, что новые правила ведения бизнеса разрушат экосистему интернет-бизнеса в России. Ее основная особенность – участники местного рынка успешно конкурируют с мировыми гигантами.
Если законопроект примут, это ограничит долю иностранного участия в крупных интернет-компаниях до 20% голосующих акций. Также компаниями смогут владеть граждане Российской Федерации либо юридические лица, зарегистрированные на ее территории.
Новый законопроект внес в минувшую пятницу депутат от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин. Депутат сказал "Ведомостя", что он направлен на "Яндекс", Mail.ru Group и операторов связи – всего значимыми могут признать 3-5 сервисов. Положения законопроекта позволяют причислить к социально значимым любой интернет-сайт, программу или информационную систему, которые позволяют владельцу собирать информацию о пользователях, которые находятся на территории Российской Федерации.
Определять значимые интернет-ресурсы будет правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.