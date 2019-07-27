Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции подмосковного Троицка

Сразу у нескольких оппозиционных политиков в ночь на субботу прошли обыски

Илья Яшин на встрече кандидатов в Мосгордуму в главой ЦИК Эллой Памфиловой Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Илью Яшина доставили в УВД по городу Троицку. Об этом сообщил он сам в своем фейсбуке.

Яшин ждет, что его отправят под административный арест. Во время обыска дома у политика сотрудники правоохранительных органов провели допрос. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции (она разрешает гражданам отказаться свидетельствовать против самого себя, супругов и близких родственников - ИФ), и дать подписку о неразглашении.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

В ночь на субботу сотрудники СК провели обыск в доме у Яшина. Обыск прошел по делу о несанкционированном митинге незарегистрированных депутатов в Мосгордуму.

Накануне группа оппозиционных политиков договорилась провести встречу с избирателями, если их не зарегистрируют кандидатами в Мосгордуму. Встреча назначена на субботу перед зданием мэрии.

Окружная избирательная комиссия отказала Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписях. Политик подал апелляцию в Мосгоризбирком, ее должны рассмотреть на следующей неделе.