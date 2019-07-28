Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня, сообщил грузинский Первый канал.

По данным телеканала, заседание об избрании меры пресечения для Окруашвили было закрытым. Такую же меру пресечения избрали еще двум участникам акции 20 июня - Георгию Джавахишвили и Торнике Даташвили.

Отмечается, что защита просила отпустить экс-министра обороны Грузии на время следствия. Суд в этой просьбе отказал.

27 июля Окруашвили было предъявлено обвинение по статье об организации группового насилия, участии в нем и руководстве им (ч. 1 и 2 статьи 225 УК Грузии) в связи с его участием в беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Окруашвили был задержан сотрудниками МВД 25 июля.

Ранее Главная прокуратура Грузии квалифицировала события у здания парламента в Тбилиси 20-21 июня как попытку государственного переворота с целью захвата власти.