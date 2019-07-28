В Батуми оппозиция провела митинг с требованием начать диалог с Москвой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители грузинской оппозиционной партии "Альянс патриотов" в воскресенье провели в Батуми митинг с требованием начала диалога с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

"Должен начаться прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Мы хотим мир", - заявили на акции лидеры партии.

По их словам, нынешние власти также должны признать преступным режим экс-президента Михаила Саакашвили и привлечь к уголовной ответственности представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В ходе митинга ее организаторы также заявили, что намерены проводить подобные акции с сентября в масштабах всей Грузии.

В середине текущего месяца депутаты грузинского парламента из числа членов партии "Альянс патриотов" посетили с визитом Москву, где провели встречи с российскими коллегами.

Комментируя этот визит, в начале недели депутат Ада Маршания сообщила журналистам, что на состоявшихся в российской столице встречах обсуждались пути выхода из создавшегося в отношениях двух стран кризиса.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня в Тбилиси, где произошли беспорядки, вызванные тем, что глава делегации российских депутатов на Межпарламентской ассамблее православия сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры в эту страну.