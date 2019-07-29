Поиск

В Генштабе заявили об увеличении числа систем залпового огня у боевиков в Сирии

Военные обвинили США в накачке оружием сирийских группировок

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - У боевиков в Сирии становится все больше средств огневого поражения иностранного производства, в том числе реактивных систем залпового огня, отмечают российские военные. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

Российские и турецки военные сообща принимают меры по выявлению и уничтожению огневых средств боевиков, техники и боеприпасов, добавил он. Для примера он назвал удары по позициям группировки, которая собиралась выпустить реактивные снаряды по населенному пункту на севере провинции Хама.

В июле боевики применили реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники в двух атаках на российскую авиабазу "Хмеймим" в Латакии, добавил Рудской.

По его словам, США не прекращают поставки вооружений и военной техники в Заевфратье и "в обмен на помощь в контрабанде нефти" "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга.

Также Рудской отметил увеличение численности сотрудников американских частных военных компаний на нефтяных месторождениях Сирии до 3,5 тысячи человек. ""Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил представитель россвийского Генштаба.

По его оценке, эта деятельность, которую прикрывает авиация международной антитеррористической коалиции, по сути сводится к контрабанде нефти с перехваченных у ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в России) месторождения . "Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений", - сказал Рудской.

С 1 июня по 29 июля на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону "Сирийских демократических сил, заявил также Рудской.

Сирия США Генштаб ЧВК Сергей Рудской Хама Турция Хмеймим

Новости по теме

Новости

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Не менее 11 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в США

Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');