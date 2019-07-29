В Генштабе заявили об увеличении числа систем залпового огня у боевиков в Сирии

Военные обвинили США в накачке оружием сирийских группировок

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - У боевиков в Сирии становится все больше средств огневого поражения иностранного производства, в том числе реактивных систем залпового огня, отмечают российские военные. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

Российские и турецки военные сообща принимают меры по выявлению и уничтожению огневых средств боевиков, техники и боеприпасов, добавил он. Для примера он назвал удары по позициям группировки, которая собиралась выпустить реактивные снаряды по населенному пункту на севере провинции Хама.

В июле боевики применили реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники в двух атаках на российскую авиабазу "Хмеймим" в Латакии, добавил Рудской.

По его словам, США не прекращают поставки вооружений и военной техники в Заевфратье и "в обмен на помощь в контрабанде нефти" "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга.

Также Рудской отметил увеличение численности сотрудников американских частных военных компаний на нефтяных месторождениях Сирии до 3,5 тысячи человек. ""Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил представитель россвийского Генштаба.

По его оценке, эта деятельность, которую прикрывает авиация международной антитеррористической коалиции, по сути сводится к контрабанде нефти с перехваченных у ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в России) месторождения . "Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений", - сказал Рудской.

С 1 июня по 29 июля на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону "Сирийских демократических сил, заявил также Рудской.