Посол Сирии: российские компании получат преференции в работе по восстановлению страны

Риад Хаддад рассказал о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений

Риад Хаддад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - 21 июля 2019 года Россия и Сирия отметили 75-летие установления дипломатических отношений. О нынешнем состоянии и перспективах отношений и том, какая роль отводится России в будущем восстановлении страны, посол Сирии в Москве Риад Хаддад рассказал в интервью информационному агентству "Интерфакс".

- Россия и Сирия в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, и в последние годы сотрудничество двух стран только укрепляется, так, в 2018 году товарооборот вырос на почти на 40 процентов. За счёт чего это достигается, какие сферы самые важные в сотрудничестве двух стран, какие видятся наиболее перспективными?

- Отношения дружбы между Россией и Сирией восходят к 1940-м годам. Они развивались на протяжении многих лет в различных областях, это исторические отношения между двумя странами и двумя дружественными народами. Естественно, что экономические и торговые отношения будут крепкими так же, как и политические. После ликвидации большинства террористических организаций и освобождения деревень и городов, а также после возвращения людей в свои дома, Сирия нуждается в большой помощи и рада воспользоваться опытом российских компаний, в том числе в области энергетики и строительства.

- Ожидает ли Сирия, что Россия будет принимать участие в восстановлении экономики страны, в каких сферах в первую очередь? Реализуются ли уже проекты в сфере восстановления экономики?

- Отношения России и Сирии, дружественных народов двух государств, требуют, чтобы обе страны имели пользу от опыта, которым обладает каждая сторона. Сирия заявила, что дружественные и союзнические страны, которые встали на сторону Сирии и сирийского народа в войне с терроризмом, в несправедливой войне, которая была навязана, имеют приоритет участия в процессе реконструкции. Именно поэтому, а также благодаря большому опыту, накопленному ими в нефтяной, энергетической и строительной отраслях, российские компании и имеют преференции.

- Может ли Сирия передать нефтяные месторождения в восточном Заевфратье российским компаниям после завершения конфликта?

- Как я уже упомянул, сирийско-российские отношения являются историческими и уходят в далекое прошлое. Эти отношения требовали взаимности. И поэтому страны, которые встали на сторону Сирии в ее войне против терроризма и поддержали непреклонность сирийского народа, должны иметь приоритет в процессе реконструкции, о чем неоднократно заявлял президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

- Сирия за последние годы достигла значительных успехов в борьбе с террористами, большая часть страны под контролем сирийского правительства. Как в стране оценивают ситуацию, близится ли конфликт к концу? Или же последний этап может оказаться самым сложным?

- То, что произошло и происходит в Сирии, является несправедливой войной, навязанной государству и народу. Были задействованы террористические банды из многих стран мира, которые получили поддержку оружием, оборудованием и заведомо искаженным освещением в СМИ из известных всем стран. Поэтому, не следует называть происходящее в Сирии "конфликтом". Конечно же, мы находимся на грани ликвидации терроризма благодаря помощи друзей и союзников во главе с Российской Федерацией. Последний этап, безусловно, трудный и сложный из-за экономической войны, осады и санкций, введенных против сирийского народа.

- Можно ли ожидать, что Турция и США покинут территории на севере и северо-востоке страны, или конфликт в этом регионе так и останется "замороженном" состоянии?

- Мы считаем, что присутствие любой военной силы в Сирии незаконно и без согласования с сирийским правительством, под каким названием бы оно не осуществлялось, является оккупацией и не имеет право навязывать свой суверенитет сирийскому государству, в соответствии с конституцией Сирии, международными законами и уставами.

- Могут ли российские и иранские военные остаться в стране и после завершения конфликта, в качестве гарантов?

- Из Ирана на территории Сирии находятся только военные специалисты, которые прибыли по приглашению сирийского правительства. Это относится и к дружественным российским силам, которые также по приглашению и согласию сирийского правительства помогают Сирии в ее войне с террором, освобождают сирийскую землю восстанавливают сирийский суверенитет.

- Какой в Сирии видят судьбу боевиков различных группировок, которые в настоящий момент находятся в фильтрационных лагерях? Дадут ли им уйти, например, на территорию Турции и Ирака, или они подлежат уничтожению?

- Сирийское правительство объявило о примирении и призвало сирийцев сдать оружие, вернуться в родные города и деревни, к нормальной жизни. Что касается иностранных террористов, то их должны вернуть в те места, откуда они приехали.

- Остались ли в Сирии объекты, на которых уничтожено не все химоружие?

- Все объекты были полностью уничтожены, это задокументировано Организацией Объединенных Наций, и Сирия присоединилась к Организации по запрещению химоружия.

- Есть ли у Сирии какие-либо претензии к предлагаемым в настоящее время вариантам конституционного комитета? Готова ли Сирия на принятие новой конституции, или только на внесение изменений в действующую?

- Сирийское правительство прилагает все возможные усилия для обеспечения безопасности и восстановления стабильности на всех сирийских территориях и делает все возможное для достижения этой цели. Со своей стороны, правительство Сирии предоставило все, что от него требуется на благо своего народа и сохранения безопасности.

- Готова ли Сирия убрать из конституции пункт об участии в выборах граждан только с 10-летним цензом оседлости, чтобы оппозиционеры могли также выдвинуться в президенты?

- Конституция - это конституция Сирийской Арабской Республики. Она принадлежит сирийскому народу, и любые поправки должны быть одобрены сирийским народом.