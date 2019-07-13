В Сирии боевики подорвали самодельную бомбу на пути российского патруля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Даръа боевики подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования патруля военной полиции российских Вооруженных Сил, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

В результате взрыва никто не пострадал, военная техника также не была повреждена. После этого командование группировки войск ВС РФ в Сирии усилило охрану безопасности российских военнослужащих.

Бакин назвал произошедшее "диверсионно-террористическим актом", совершенным, по предварительным данным, сирийскими террористами для обострения ситуации в регионе.

Глава ЦПВС также сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. "В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джалама, провинции Хама, Сабикия и Беньямин, провинции Алеппо", - уточнил Бакин.

12 июня в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим полного прекращения огня.