Поиск

Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-11" покинул Международную космическую станцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦНИИмаш.

Там отметили, что он отстыковался в штатном режиме в 13:44 по московскому времени

Ожидается, что в 16:50 мск двигательная установка включится на три минуты, чтобы направить корабль к Земле. Войдя в плотные слои атмосферы, "Прогресс- МС-11" разрушится и частично сгорит, его обломки должны упасть в Тихий океан в 17:32 в свободном от судоходства районе.

"Прогресс МС-11" стартовал к МКС 4 апреля, долетев до станции за рекордно короткое время - 3 часа 21 минуту.

31 июля к МКС отправится "Прогресс МС-12", который доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива, 420 кг воды в баках, а также 50 кг сжатого газа в баллонах. Также на его борту будет научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

космос МКС

Новости

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

Не менее трех человек стали жертвами стрельбы на фуд-фестивале в США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Не менее 11 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в США

Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');