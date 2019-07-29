Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-11" покинул Международную космическую станцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦНИИмаш.

Там отметили, что он отстыковался в штатном режиме в 13:44 по московскому времени

Ожидается, что в 16:50 мск двигательная установка включится на три минуты, чтобы направить корабль к Земле. Войдя в плотные слои атмосферы, "Прогресс- МС-11" разрушится и частично сгорит, его обломки должны упасть в Тихий океан в 17:32 в свободном от судоходства районе.

"Прогресс МС-11" стартовал к МКС 4 апреля, долетев до станции за рекордно короткое время - 3 часа 21 минуту.

31 июля к МКС отправится "Прогресс МС-12", который доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива, 420 кг воды в баках, а также 50 кг сжатого газа в баллонах. Также на его борту будет научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.