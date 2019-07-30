Адвокат Порошенко отверг наличие подозрений против своего подзащитного

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что против его подзащитного нет уголовных производств и он является только свидетелем.

"Вот только как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы (директор Государственного бюро расследований Роман Труба - ИФ) соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то, что в 11", - написал адвокат Головань в своем авторском блоге в издании "Украинская правда"

По мнению адвоката Порошенко, его подзащитный является лишь свидетелем в двух производствах.

"Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - подчеркнул адвокат.

Ранее во вторник директор ГБР Труба заявил, следователи Госбюро расследуют 11 производств, где фигурирует Порошенко, и пятый президент "об этом хорошо знает".

По его словам, Порошенко противоречит сам себе, заявляя, что не получал повестки на допрос.

"В последнем интервью Петр Алексеевич (Порошенко - ИФ) противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами. Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует", - написал Труба в своем аккаунте в телеграм-канале.

В интервью "Украинской правде", опубликованном в ночь на 30 июля, Порошенко заявил, что не получал никаких повесток от ГБР на допрос.

"Единственные странные заявления, которые мы видели, - это заявления господина Трубы, который вообще не имеет права вмешиваться в следствие... Я это расцениваю, как абсолютную позицию предвзятости человека, который относится необъективно к следствию", - сказал экс-президент Украины.