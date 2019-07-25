Неизвестные пытались напасть на Порошенко на выходе после допроса

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Четверо неизвестных мужчин пытались напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, когда тот вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", четверо мужчин пытались подбежать к машине Порошенко. Охранник экс-президента отбил нападавшего зонтом, а он в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции, находящиеся возле ГБР, сообщили, что нападавшие пока не задержаны.

Порошенко успел спокойно сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

В данный момент ГБР ведет восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко, в том числе о госизмене.