Источник заявил, что Порошенко покинул Украину и улетел в отпуск

Ранее СМИ обращали внимания на то, что бывший президент уехал на фоне расследования дел в отношении него

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уехал в отпуск, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Ранее в интервью интернет-изданию "Украинская правда" пятый президент Украины заявлял, что действительно планирует покинуть страну и уехать в отпуск.

Между тем, накануне украинские СМИ сообщали, что Порошенко уехал из страны с семьей. В частности, Страна.ua писала, что экс-президент, его сын с супругой и ребенком улетели в Стамбул. Ранее, по данным журналистов, жена Порошенко, две дочери и сын улетели из Киева в Мюнхен.

При этом СМИ обращают внимание на то, что отъезд Порошенко совпал с новыми делами в отношении него, которые расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

Бывшего президента ранее вызывали на допрос. 25 июля он пришел на допрос в ГБР, как писала "Украинская правда", Порошенко давал объяснения относительно сделки по продаже завода "Кузница на Рыбальском". По данным СМИ, ГБР выслало Порошенко повестку на допрос 12 августа.

Отъезд Порошенко прокомментировали в России: спикер Госдумы, слова которого приводит сайт нижней палаты парламента, заявил, что "участь президентов, которые приходят к власти в результате "оранжевых революций", предрешена".